विदेशी पत्रकार की एस जयशंकर ने की बोलती बंद, शिवसेना प्रवक्ता चतुर्वदी भी हुईं मुरीद

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर हैं। भारत रूस से तेल का आयात कर रहा है, जिसको लेकर पश्चिमी देश और वहां का मीडिया लगातार भारत पर निशाना साध रहा है। टू प्लस टू मंत्रियों के साथ अमेरिका में बैठक के बाद जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार ने भारत द्वारा रूस से ईंधन के आयात को लेकर सवाल किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। यहां तक कि मोदी सरकार के विरोधी भी विदेश मंत्री के जवाब की तारीफ कर रहे हैं।

Superb from EAM!👏🏼👏🏼

“If you're looking at India’s energy purchases from Russia, I'd suggest your attention should be on Europe— our purchases for the month would be less than what Europe purchases in an afternoon” pic.twitter.com/nUuWWWIdps