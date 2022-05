15 लोगों के खातों में ₹1.5 करोड़ बैंक की गलती से ट्रांसफर हो गए, PM मोदी ने भेजा है सोचकर क्या किया ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हैदराबाद, 15 मई: कॉपी-पेस्ट के चक्कर में भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी ने एक सरकारी योजना के पैसे गलत लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद शुरू हुई पैसे वापस लेने की प्रक्रिया, जिसके लिए बैंक कर्मचारियों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। घटना तेलंगाना की है, जहां राज्य सरकारी की बहुचर्चित योजना के 1.5 करोड़ रुपये दूसरे के खातों में चले गए। जिनके खातों में पैसे पहुंचे, वह हैरान तो थे, लेकिन दौलत की बरसात देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर क्या था, रकम निकाले भी गए और यह सोचकर कर्ज चुकता भी किया जाने लगा कि पीएम मोदी ने किसी योजना की तहत इतनी बड़ी मेहरबानी की है। पैसे रिफंड की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है और बैंक कर्मचारियों की नींदें उड़ी हुई हैं।

English summary

In Telangana, Rs 1.5 crore was transferred to wrong account by mistake of SBI employee,thinking that PM Modi has sent, one has spent