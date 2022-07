द्रौपदी मुर्मू पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा- राष्ट्रपति भवन में 'मूर्ति' की जरूरत नहीं

India

oi-Love Gaur

पटना, 17 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार (18 जुलाई) को मतदान किया जाएगा। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने कभी उन्हें बोलते नहीं सुना। इसी के साथ उन्होंने तंज कसा की राष्ट्रपति भवन में किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन को 'मूर्ति' की जरूरत नहीं है। आपने यशवंत सिन्हा को कई बार बोलते सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी द्रौपदु मुर्मू को बोलते हुए सुना है।

#WATCH | You don't need a 'Murti' (statue) in Rashtrapati Bhawan...You must have heard Yashwant Sinha Ji speaking, but not Centre's Presidential candidate... not a single presser by her since her candidature was announced: Tejashwi Yadav, RJD (16.07) pic.twitter.com/VKn38nNi9r