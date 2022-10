तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर लगाया गाली देने का आरोप, RJD महासचिव बोले- 'दलित हूं कुछ नहीं कह सकता'

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में भारी घमासान मच गया है। आरजेडी के बड़े नेता और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी के राष्ट्र महासचिव श्याम रजक पर उन्हें और उनकी बहन को गालियां देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने श्याम रजक पर भाजपा-आरएसएस के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। आरजेडी में यह बवाल दिल्ली में चल रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हुआ है। हालांकि, पूर्व मंत्री और दलित नेता श्याम रजक ने तेज प्रताप के आरोपों का पूरी तरह से इनकार नहीं किया है, लेकिन किसी भी तरह की टिप्पणी से कन्नी काट लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तेज प्रताप शक्तिशाली हैं, इसलिए उनके खिलाफ वह (श्याम रजक) कुछ भी नहीं कर सकते,क्योंकि वे दलित हैं।

श्याम रजक ने मुझे और मेरी बहन को गाली दी-तेज प्रताप यादव

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तिन मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि 'श्याम रजक ने आज मुझे, मेरे निजी सहायक और मेरी बहन को तब गाली दी है, जब मैंने बैठक के कार्यक्रम के बारे में पूछ लिया। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मैं इसे अपनी सोशल मीडिया पर डालूंगा। ऐसे बीजेपी-आरएसएस के लोगों को संगठन से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए।' बता दें कि नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही हैं और वहीं पर पार्टी के बड़े नेताओं के बीच इस तरह का तकरार हो गया है।

दलित व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता-श्याम रजक

उधर राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने तेज प्रताप के आरोपों पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, 'मुझे इसपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। वह जो चाहते हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, मैं एक दलित व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं बोल सकता।' इससे पहले जब तेज प्रताप यादव बैठक छोड़कर निकले और पत्रकारों ने उनसे इसका कारण पूछ लिया तो उन्होंने श्याम रजक को इसका कारण बता दिया।

राजद की बैठक के पहले दिन ही बिगड़े लालू के लाल

बता दें कि राजधानी दिल्ली में आरजेडी की दो दिवसीय बैठक हो रही है और पहले दिन ही लालू के परिवार के सदस्यों के साथ ही संगठन के एक वरिष्ठ नेता द्वारा गाली दिए जाने के आरोप लगा दिए गए हैं। वैसे इस बैठक में लालू के अलावा शरद यादव ,बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और श्याम रजक समेत कई नेता शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान भी तेज प्रताप काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होने का भी दावा किया जा रहा है, जिसे वही ऑडियो बताया जा रहा है, जिसका आरोप लालू के बड़े लाल लगा रहे हैं। हालांकि, उस ऑडियो का संदर्भ और उसमें श्याम रजक की आवाज होने की वनइंडिया कोई पुष्टि नहीं करता।

English summary

RJD leader and Bihar minister Tej Pratap Yadav has accused party general secretary Shyam Rajak of abusing him and his sister. Shyam Rajak has said that he is a Dalit so will not comment