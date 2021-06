असम में पैदा हुआ सबसे वजनी बच्चा, 5kg से भी ज्यादा है वेट, डॉक्टरों ने किया हैरान करने वाला दावा

India

oi-Akarsh Shukla

कछार, 19 जून। असम के सिलचर में एक महिला ने 5.2 किलोग्राम वजन वाले स्वस्थ शिशु को जन्म देकर डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर नवजात बच्चे की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह काफी सेहतमंद दिख रहा है। डॉक्टरों का दावा है कि 5.2 किलोग्राम के बच्चों को जन्म देकर महिला ने स्टेट रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश में अब तक इतने वजनी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। बच्चे का जन्म सिलचर के सतींद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में हुआ है।

ASSAM: A pregnant woman in Assam's Silchar has delivered a baby boy weighing 5.2 kg, which doctors claim to be the heaviest weight at birth for a newborn in the state. The delivery was due on May 29, but the parents had delayed going to a hospital for fear of contracting Covid19. pic.twitter.com/iEin4IcGKL