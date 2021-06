घंटों चली राष्ट्र मंच की बैठक हुई खत्म, घनश्याम तिवारी बोले- देश के मुद्दों पर सुझाव के लिए गठित होगी टीम

India

नई दिल्ली, 22 जून। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार के आवास पर मंगलवार को आयोजित की गई राष्ट्र मंच की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। देश की वर्तमान स्थिति और केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा के लिए एक बार फिर विभिन्न विपक्षी दलों के नेता और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां एक छत के नीचे एकत्र हुईं। बता दें कि इस बैठक में वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व उच्चायुक्त केसी सिंह, फिल्म निर्माता प्रीतीश नंदी सहित कई दिग्गज पहुंचे। बीते सोमवार प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्र मंच की बैठक में तीसरा मोर्चा तैयार करने की कवायद तेज हो सकती है। हालांकि शरद पवार मे पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बैठक का तीसरा मोर्चा से कोई लेना-देना नहीं है।

बैठक खत्म होने के बाद तमान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया और मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए। साल 2018 में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्र मंच का गठन करने वाले और टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र मंच की बैठक ढाई घंटे चली और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल राकांपा नेता माजिद मेमन ने कहा, 'यह बैठक राष्ट्र मंच के प्रमुख यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी और राष्ट्र मंच के सभी संस्थापक सदस्यों और कार्यकर्ताओं की मदद से बुलाई गई थी। कहा जा रहा है कि शरद पवार साहब बड़ा राजनीतिक कदम उठा रहे हैं और कांग्रेस का बहिष्कार किया गया है, यह गलत है। मैंने खुद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष तिवारी को निमंत्रण दिया था।'

कांग्रेस नेताओं को भी किया गया आमंत्रित

माजिद मेमन ने आगे कहा कि बैठक कोई राजनीतिक बहिष्कार नहीं है। हमने राष्ट्र मंच की विचारधारा को मानने वाले नेताओं को आमंत्रित किया है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता आ सकते हैं। कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस सदस्यों को आमंत्रित किया। यह धारणा गलत है कि कांग्रेस को छोड़कर एक बड़ा विपक्षी समूह बनने जा रहा है। जिन कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया था उन्होंने किसी समस्या की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सकी।

Rashtra Manch will be a 'manch' that will include everyone who has vision for country's development & future, whether it's a political party, social organisation or a person. Rashtra Manch will also include those in India & abroad who think about the country: Ghanshyam Tiwari, SP pic.twitter.com/S0jaluJ6il