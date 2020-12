सर्वदलीय बैठक के बाद बोले रामगोपाल यादव, वैक्सीन के इस्तेमाल में जल्दबाजी ना करे केंद्र सरकार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोडमैप से विपक्षी पार्टियां सहमत नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इसपर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन को लाने में बहुत जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने पीएम मोदी को ये सुझाव दिया है कि वैक्सीन के इस्तेमाल में जल्दबाजी ना की जाए।

मास्क और सैनिटाइजर पर रहें निर्भर- रामगोपाल यादव

रामगोपाल यादव ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुझाव दिया है कि सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन का टीका लगाना शुरू किया जाए, तब तक हमें मास्क और सैनिटाइजर पर निर्भर रहना चाहिए।

जीडीपी पर ध्यान दे केंद्र सरकार- रामगोपाल यादव

रामगोपाल यादव ने इस ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी से कहा कि अभी वैक्सीन के इस्तेमाल में जल्दबाजी ना करके देश की जीडीपी को ओर ध्यान दिया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश की जीडीपी 2.5 हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2022 तक ही देश की जीडीपी 2.5 की जा सकती है, जो कि अभी 1.5 फीसदी है।

