'धर्म लो,पाकिस्तान जाओ, हिंदुओं ने फैसला किया तो...', 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारा लगाने पर भड़के राज ठाकरे

India

oi-Pallavi Kumari

पुणे, 25 सितंबर: पुणे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरोध मार्च में कथित तौर पर ''पाकिस्तान जिंदाबाद'' के नारे लगाने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें भी 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने हैं, वो अपना धर्म लें और पाकिस्तान चले जाएं। राज ठाकरे ने कहा कि अगर हिंदू और मराठी इस बार मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं, तो त्योहार के दौरान अशांति होगी।

If slogans such as ‘Pakistan Zindabad’ ‘ Allahu Akbar’ are going to be proclaimed in our Pune city, then our country’s Hindus are not going to keep quiet.

Rather, it’s better to urgently put an end to this disease of anti-national elements.@AmitShah @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/pdpqZQFBqc