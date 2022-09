कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी: सूत्र

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 20 सितंबर: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर-शोर से उठ रही है। इस बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा कि सांसद राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह भारत जोड़ो यात्रा के बीच से दिल्ली नहीं लौटेंगे। राहुल गांधी की यात्रा मौजूदा वक्त में केरल में है और 29 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ऐसे में उन खबरों पर विराम लग गया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी ही अगले पार्टी के अध्यक्ष होंगे।

Congress MP Rahul Gandhi unlikely to contest party's presidential polls as he will not return from amidst Bharat Jodo Yatra to Delhi: Congress sources

Presently, the yatra is in Kerala & will enter Karnataka on Sept 29. The last date for nomination is Sept 30

