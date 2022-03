यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत, राहुल गांधी बोले- हर मिनट कीमती

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि यूक्रेन के खारकीव में आज सुबह गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। गोलीबारी में मरने वाले छात्र की पहचान नवीन शेखरप्पा के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था। वहीं युवक की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख व्यक्त करते हुए मोदी सरकार की योजना पर सवाल उठाए।

यूक्रेन के खारकीव में फंसे छात्र नवीन की मौत पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। राहुल ने लिखा, "एक भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में जान गंवाने की दुखद खबर मिली। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं दोहराता हूं, भारत सरकार को सुरक्षित निकासी के लिए एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है। हर मिनट कीमती है।"

इसी के साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दुख जाहिर करते हुए कहा, " यह एक भयानक त्रासदी है। मेरा दिल पीड़ित परिवार और उन सभी के चिंतित परिवारों के लिए है, जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमें उन्हें घर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।"

This is an awful tragedy. My heart goes out to the family of the victim and the anxious families of all those still stuck in Ukraine. We must do everything possible to get them home. https://t.co/nmwAu9jL6F