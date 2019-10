राहुल गांधी ने PM मोदी को आर्थिक मंदी से निपटने का दिया आइडिया, बोले- कांग्रेस के घोषणापत्र से चुराएं

India

oi-Hemraj

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर आर्थिक मंदी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लकेर अनभिज्ञ है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सलाह देते हुए कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के जारी घोषणापत्र से विचार चुराने चाहिए।

राहुल गांधी ने सरकार पर हमला एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर किया जिसमें दावा किया गया आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में खपत शहरी खपत से तेज होती है। लेकिन इस तिमाही में ये ट्रेंड पलट गया। ग्राणीण इलाकों में खपत सितंबर की तिमाही में पिछले सात सालों में सबसे कम हो गई है।

Rural India is in severe distress. The economy has sunk and the #GovtIsClueless

about what to do.

PM & FM should steal ideas from https://t.co/0pi7C8Ig8p , where we had anticipated & set down detailed plans to tackle the mess. https://t.co/zjYWS8P6bU