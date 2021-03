कन्याकुमारी में राहुल गांधी का रोड शो, कहा- हम मोदी और RSS को तमिल संस्कृति का नहीं करने देंगे अपमान

India

oi-Kapil Tiwari

चेन्नई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमवार को राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल लोगों का और तमिल भाषा का सम्मान नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं '1 राष्ट्र, 1 संस्कृति, 1 इतिहास" तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या तमिल एक भारतीय भाषा नहीं है? क्या तमिल तमिल इतिहास भारतीय नहीं है या तमिल संस्कृति भारतीय नहीं है? एक भारतीय के रूप में, तमिल संस्कृति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।

राहुल गांधी ने पलानीस्वामी पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी ने कहा कि मैं RSS के द्वारा तमिल भाषा का अपमान नहीं होने दूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी जी की तरफ से जो उन्हें कहा जाता है, वो वही करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति जो केवल मोदी के सामने झुकता है, वह तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

रविवार को तमिलनाडु पहुंचे थे राहुल गांधी

आपको बता दें कि राहुल गांधी रविवार को पुडुचेरी और केरल का दौरा खत्म करके तमिलनाडु पहुंचे थे। रविवार को राहुल गांधी ने तिरुवल्ली में प्रोफेसरों से मुलाकात की थी। यहां भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे-बैठे रिमोट के जरिए तमिलनाडु को कंट्रोल करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पलानीस्वामी पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से भी नाराज हूं, क्योंकि उन्होंने पीएम के खिलाफ खड़े होने के बजाए आत्मसमर्पण कर दिया है।

Govt in Delhi doesn't respect Tamil culture. They've a CM who does everything they say. CM (E.K. Palaniswami) doesn't represent State, he represents what Modi wants him to do. A person who bows before only Modi can't represent Tamil Nadu: Rahul Gandhi at a roadshow in Kanyakumari pic.twitter.com/G2XmuM4i4S