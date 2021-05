राहुल गांधी ने शुरू की कोरोना मरीजों के लिए हेल्पलाइन, देशभर से डॉक्टर्स से जुड़ने की अपील

India

oi-Love Gaur

दिल्ली, मई 1: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन शुरू की। इस वक्त जब देश को घातक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाह कर दिया है, तब सांसद राहुल गांधी ने डॉक्टरों से भी एक और कदम आगे बढ़कर इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने इसकी जरूरत बताते हुए देश के सभी डॉक्टर्स से इस हेल्पलाइन से जुड़ने की अपील की है।

इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अस्पताल में कोविड बेड से लेकर दवाओं के साथ ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत को एक साथ खड़े होने और हमारे लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। हमने हैलो डॉक्टर एक चिकित्सा सलाहकार हेल्पलाइन शुरू की है। कृपया चिकित्सीय सलाह के लिए +919983836838 पर कॉल करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने देश के डॉक्टर्स और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से भी रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है।

India needs to stand together and help our people.

We have launched ‘Hello Doctor’ a medical advisory helpline. Please call +919983836838 for medical advice.

Dear Dr’s & mental health professionals, we need your help. Please enroll on https://t.co/KbNzoy1PUa