अपनी शादी की बात सुन खुश हो गए राहुल गांधी, महिला बोलीं- 'हमें पता है कि आपको यहां से प्यार...'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 11 सितंबर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की 50-दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं। कांग्रेस पार्टी के पेज पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार अपडेट शेयर किए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने खुलासा किया कि राहुल गांधी ने शनिवार दोपहर मार्तंडम में महिला मनरेगा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी से महिलाओं ने उनकी शादी की बात की। अपनी शादी की बात सुन राहुल गांधी काफी खुश दिखे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राहुल गांधी की तस्वीरों को शेयर कर कहा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी अपनी शादी की बात पर कितने 'उल्लसित' दिख रहे हैं।

A hilarious moment from day 3 of #BharatJodoYatra

During @RahulGandhi’s interaction with women MGNREGA workers in Marthandam this afternoon, one lady said they know RG loved Tamil Nadu & they’re ready to get him married to a Tamil girl! RG looks most amused & the photo shows it! pic.twitter.com/0buo0gv7KH