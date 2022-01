'भारत के लिए विनाशकारी विचार में मोहरा न बनें': Twitter से नाराज राहुल गांधी, कंपनी ने दिया जवाब

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 27 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर फॉलोअर्स कम होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक खत लिख अपनी नाराजगी व्यक्त की है। राहुल गांधी ने सलाह देते हुए कहा, भारत के विनाश के विचार में मोहरा न बनें, मैं आपके समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष भाषण पर अंकुश लगाने में ट्विटर के 'अनजाने' मिलीभगत को उजागर करना चाहता हूं।

राहुल गांधी ने अपने खत में खुद के ट्विटर अकाउंट ग्रोथ की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ की है। उन्होंने कहा कि 2021 के पहले सात महीनों में उनके फॉलोअर्स में औसतन 4 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन पिछले साल अगस्त में उनके खाते को आठ दिनों के लिए निलंबित करने के बाद फॉलोअर्स का बढ़ना रुक गया था। यह वो समय था जब राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर तीखे वार किए थे।

यह भी पढ़ें: पंजाब चुनाव: कांग्रेस के 117 उम्मीदवारों के साथ आज पंजाब पहुंचे राहुल गांधी, धार्मिक स्थलों का करेंगे दौरा

Follower counts are a visible feature&we want everyone to have confidence that numbers are meaningful&accurate. Twitter has zero-tolerance approach to platform manipulation&spam: Twitter spox on Rahul Gandhi's letter to Twitter stating that no.of his followers seeing a drop (1/3) pic.twitter.com/HiU0QORYcR