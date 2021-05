राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर राहुल और प्रियंका गांधी ने किया अपने पिता को याद, दी श्रद्धांजलि

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 21। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजीव गांधी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। राहुल ने राजीव गांधी की एक फोटो ट्वीट कर कहा है, "सत्य, करुणा और प्रगति"। इसके अलावा राहुल गांधी वीर भूमि स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता की समाधि स्थल पर पुष्पांजिल अर्पित की।

Rajiv Gandhi Death Anniversary: Rahul Gandhi-Priyanka ने पिता को ऐसे दी श्रद्धांजलि । वनइंडिया हिंदी

प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट

राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, "प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और दया से बड़ा कोई साहस नहीं है, करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं है।"

There is no greater strength than love, no greater courage than kindness, no greater power than compassion and no greater teacher than humility.#RememberingRajivGandhi pic.twitter.com/CPJZDCcl5R