Cannes वॉक से ठीक पहले टूटी प्रियंका चोपड़ा के गाउन की चेन और फिर...

Priyanka Chopra shared how the zipper of her dress broke just before red carpet at Cannes 2019: बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी बुक मेमॉयर 'अनफिनिश्ड' को लेकर चर्चा में हैं, कहा जा रहा है कि इस किताब में प्रियंका ने अपनी लाइफ से जुड़ी कई अनकही बातों का जिक्र किया है। प्रियंका चोपड़ा अक्सर रेड कार्पेट पर आपको बोल्ड ड्रेस के साथ नजर आती हैं, उनके व्यक्तित्व में अलग सा आत्मविश्वास दिखता है लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कि कैटवॉक पर दिखने वाली पीसी अंदर से उतनी ही मजबूत है। दरअसल इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि पीसी ने खुद अपना एक डर लोगों से शेयर किया है।

English summary

Priyanka Chopra shared how the zipper of her dress broke minutes before she had to walk the red carpet at Cannes 2019. She is awaiting the release of her memoir, Unfinished.