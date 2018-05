प्रियंका ने बताया, प्रिंस हैरी-मेगन मार्कल की शादी में क्यों पहनेंगी 'स्मॉल हैट'!

Pre Wedding SHEnanigans! 12:10AM the morning of...and still waiting for the dress! 📌 #funtimes #memories @mimicuttrell @maxeroberts @alice_7915 @natashapal @patidubroff @danasupnick #teamPC

A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on May 18, 2018 at 4:16pm PDT