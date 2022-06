Presidential Eleciton: तो द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की सबसे युवा राष्ट्रपति? टूटेगा नीलम रेड्डी का रिकॉर्ड?

India

नई दिल्ली, 22 जून। हमेशा अपने फैसले से चौंकाने वाले पीएम मोदी ने मंगलवार को भी लोगों को उस वक्त चौंका दिया जिस वक्त उन्होंने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया। अगर देश के सर्वोच्च पद पर द्रोपदी आसीन होती हैं तो एक महिला के तौर पर जहां ये बहुत बड़ी बात होगी वहीं दूसरी ओर 64 वर्ष की द्रोपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी होंगी, ये रिकॉर्ड अभी तक 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर है।

