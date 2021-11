राष्ट्रपति ने IAS ऑफिसर आशीष जोशी के निलंबन को किया रद्द, जानिए क्यों किया गया था सस्पेंड

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, नवंबर 01। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IAS अधिकारी आशीष जोशी के निलंबन को रद्द करते हुए उन्हें फिर से बहाल कर दिया है। आशीष जोशी को फिर से देहरादून में दूरसंचार विभाग में तैनाती मिलेगी। आपको बता दें कि आशीष जोशी को 2019 में दिल्ली पुलिस को वर्तमान में भाजपा के कपिल मिश्रा द्वारा एक कथित भड़काऊ वीडियो और एक ट्विटर पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहने पर सस्पेंड कर दिया गया था। इस पोस्ट में कपिल मिश्रा ने पत्रकार बरखा दत्त, कार्यकर्ता प्रशांत भूषण, कविता कृष्णन और शेहला राशिद पर कार्रवाई करने की बात कही थी।

Ashish Joshi, who was posted as DoT controller of communications in Uttarakhand & was suspended in 2019, has been reinstated after his suspension order was revoked by the President.

He had brought to notice of Delhi Police an incendiary video being circulated on social media.