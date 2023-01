President Droupadi Murmu ने उप-राज्यपालों को दीं नई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को दो अहम अधिकार दिए हैं। जानिए क्या बदलाव हुए हैं।

India

oi-Jyoti Bhaskar

President Droupadi Murmu ने आज उपराज्यपालों को अहम शक्तियां सौंपीं। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के संबंध में उपराज्यपालों को दो शक्तियां सौंपीं।

राष्ट्रपति के आदेश के बाद गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दो नई शक्तियाँ सौंपी गई हैं। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के उन क्षेत्रों में नियम तैयार किए जा सकेंगे जहां इसकी जरूरत है।

As per the notifications, administrators and the Lieutenant Governors of five other Union Territories, including Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Chandigarh, Puducherry and Lakshadweep, were also delegated similar powers by the President.