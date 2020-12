सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में मई के बाद से सबसे कम हुआ पॉजिटिव रेट

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Delhi Corona Positivity rate देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) को लेकर हालात अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (satyendra jain) ने कहा है कि मई के बाद से पहली बार दिल्ली में पॉजिटिव रेट 2 फीसदी से नीचे आया है, लेकिन मैं फिर भी दिल्लीवासियों से यही अपील करूंगा कि मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को पॉजिटिव रेट 1.9 रहा था।

तीसरी लहर पर क्या बोले सत्येंद्र जैन

कोरोना की तीसरी लहर पर बोलते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो गई है, लेकिन अब इसका प्रकोप कम होता दिख रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा, "हम यह नहीं कह सकते कि तीसरी लहर खत्म हो गई है क्योंकि मामले आ रहे हैं, यह केवल 2 प्रतिशत है। अब कोरोना अन्य बीमारियों की तरह रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसके बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना कम प्रतीत होती है।"

Yesterday for the first time the positivity rate has been below 2%, since the month of May. I would still appeal to the people to wear masks. I can't say that the 3rd wave of #COVID19 is over but the outbreak magnitude seems to be less now: Satyender Jain, Delhi Health Minister pic.twitter.com/YeAxORqcn0