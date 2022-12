जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बोले भाजपा सांसद रवि किशन, कांग्रेस लाती तो हम नहीं करते 4 बच्चे

बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून बनाई होती तो उनके चार बच्चे नहीं होते।

भाजपा सांसद रवि किशन ने देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर लाने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यका्ल में यह नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह खुद चार बच्चों के पिता हैं, इसलिए वह समझते हैं। उनकी दलील है कि अगर कांग्रेस ने अपने समय यह कानून बना दिया होता तो वह भी चार बच्चे नहीं करते। लेकिन, उनके समय में इतनी जागरूकता ही नहीं पैदा की गई थी। अभिनेता से नेता बने रवि किशन अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं।

BJP MP Ravi Kishan has talked about bringing population control bill in the Parliament. He said that if Congress had already made this law, he would not have given birth to four children