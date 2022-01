मुस्लिम महिलाओं की नीलामी ऐप पर गरमाई राजनीति, राहुल और शशि थरूर ने एक्शन पर उठाए सवाल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 02 जनवरी। 'बुल्ली बाई' नाम के आपत्तिजनक मोबाइल ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की फोटो पोस्ट कर उनकी नीलामी मामले को लेकर अब राजनीतिक गरमा गई है। विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक्शन को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन) समेत कई राजनीतिक दलों ने अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर महिलाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा,

अपने एक ट्वीट में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, 'इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि आपत्तिजनक ऐप और साइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। 'सुल्ली डील्स' के बाद 'बुल्ली डील्स' के फिर से शुरू होने से पहले मेरे द्वारा 30 जुलाई और 6 सितंब, 2021 को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा गया था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला।' उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी बात मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीसीपी क्राइम से भी हुई है। शिवसेना नेता ने उनसे अपील की कि इस मामले में तुरंत जांच की जाए।

It’s high time our @DelhiPolice got cracking. Disgraceful that people of such mentality exist but if they are allowed to get away with it they will repeat the offence at the next opportunity. @HasibaAmin https://t.co/stm8wRlAqN