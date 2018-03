फ्रेंच राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैंक्रों के India welcome की इन तस्‍वीरों को देखकर होगी कनाडा के पीएम ट्रूडो को जलन

India

Richa Bajpai

Posted By: Richa Bajpai

Subscribe to Oneindia Hindi

English summary

Prime Minster Narendra Modi welcomes French President Emmanuel Macron with his famous bear hug at airport.