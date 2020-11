Ayurveda Day: पीएम मोदी ने दी आयुर्वेद दिवस की बधाई, दो संस्थानों का आज करेंगे उद्घाटन

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज (13 नवंबर) आयुर्वेद दिवस के मौके पर देश में दो आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जामनगर के इंस्टिट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट किया,''आयुर्वेद दिवस पर बधाई। इस विशेष दिन पर, राजस्थान और गुजरात में स्थित दो आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन होगा। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। आप लोग इसे देखिए।''

बता दें कि आयुर्वेद दिवस हर साल धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। इस साल आज 13 नवंबर के दिन धनवंतरी जयंती है। साल 2016 से धनवंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने धनवंतरी जयंती की भी लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, ''धनतेरस की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। भगवान धनवंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएं।''

Greetings on Ayurveda Day. On this special day, will be inaugurating two Ayurveda institutes, located in Rajasthan and Gujarat. The programme begins at 10:30 AM. Do watch!