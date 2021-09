Video:'1 दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन से एक राजनीतिक पार्टी को बुखार चढ़ गया', PM मोदी ने कसा तंज

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 18 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 सितंबर) को हेल्थकेयर वर्कर्स और कोरोना वायरस वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी संवाद सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक सोशल एक्टिविस्ट से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने है तो हमारी कोशिशों में सब के प्रयास भी बहुत जरूरी है। आपके प्रयास से गोवा ने वैक्सीनेशन में उपलब्धी हासिल की। आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं। मैं आपको बधाई देता हूं।'' इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अनोखे अंदाज में कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष पर निशाना साधा है।

पीएम मोदी बोले- कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बनाया गया

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''कल का दिन (17 सितंबर) मेरे लिए बहुत ही खास बनाया गया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों ने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है वह बहुत बड़ी बात है। जन्मदिन आएंगे और जाएंगे लेकिन कल का दिन मेरे दिल को छू गया। मैं सभी का आभार जताता हूं।'' बीते दिन 17 सितंबर को पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन था। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई गई थी।

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अनोखे अंदाज में कसा तंज

पीएम मोदी ने एक डॉक्टर से बात करते हुए कहा, ''जब आपके कहने से लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उन लोगों की क्या राय है? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं क्यों ना तो मैं कोई वैज्ञानिक हूं...ना मैं डॉक्टर हूं..., हमने सुना है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को रिएक्शन होता है, बुखार आता है और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार हो जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है...लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कल ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन डोज लगाई गई है, उसमें से लोगों को रिएक्शन आए तो मैं मान सकता हूं लेकिन मैंने ये सुना है कि कल 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा, लेकिन कल रात 12 बजे के बाद एक राजनीतिक पार्टी को रिएक्शन हुआ है, उनका बुखार चढ़ गया है, इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या''

#WATCH | PM Modi interacts with a doctor, during his address to healthcare workers & vaccine beneficiaries of Goa. They discuss possible side effects of vaccines as PM says "...after 2.5 cr vaccinations y'day, a political party reacted after 12 am that they're experiencing fever" pic.twitter.com/Nt8UCaM2Pt