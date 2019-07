गुरू पूर्णिमा पर अपने आध्यात्म गुरू से मिले पीएम मोदी, ट्वीट कर लिखा ये खास मैसेज

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरू पूर्मिणा के अवसर पर कर्नाटक के उडुपी के अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात का अनुभव प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर साझा किए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, एक खास दिन और खास हो गया। स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ पेजवारा आदोक्षजा मठ के वर्तमान पीठासीन स्वामी हैं, जो दर्शन स्कूल से संबंधित अष्ट मठों में से एक हैं।

पीएम मोदी ने विश्वेश्वर तीर्थ स्वामीजी से साथ अपनी मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, गुरू पूर्णिमा के धन्य अवसर पर, श्री पेजवारा मठ, उडुपी के श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामीजी के साथ समय बिताने का सम्मान मिला। ऐसे में ये खास दिन और खास हो गया। उनसे सीखना और उसके विचारों को सुनना एक बहुत ही विनम्र अनुभव है।

A special day made even more special.

On the blessed occasion of #GuruPurnima, had the honour of spending time with Sri Vishvesha Teertha Swamiji of the Sri Pejawara Matha, Udupi.

Learning from him and hearing his thoughts is a very humbling experience. pic.twitter.com/DcP0GtF3HG