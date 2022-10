धनतेरस पर PM मोदी रोजगार मेला का करेंगे शुभारंभ, 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य, जानिए अहम बातें

India

oi-Pallavi Kumari

PM Narendra Modi Rozgar Mela on Dhanteras: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनतेरस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान के साथ इस रोजगार मेले की शुरुआत की जा रही है। समारोह के दौरान 75,000 ज्वाइनिंग करने वाले कर्मियों को अप्वाइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। इस मौके पर पीएम इन नियुक्तियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रतिभागियों और आयोजकों को संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी इसके अलावा आज शनिवार को धनतेरस के खास मौके पर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY-G के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के 'गृह प्रवेश' में भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है।

On the occasion of #Dhanteras today, PM Narendra Modi to participate in ‘Griha Pravesh’ of more than 4.5 lakh beneficiaries of PMAY-G in Madhya Pradesh. Around 29 Lakh houses have been completed in MP at a cost of more than Rs 35,000 crores under the scheme.

