पद्म श्री सम्मानित प्रोफेसर राधामोहन के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, कहा- खेती को लेकर जुनूनी थे वो

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित रिटायर्ड प्रोफेसर राधामोहन के निधन पर शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, "प्रोफेसर राधामोहन जी कृषि के प्रति विशेष रूप से स्थायी और जैविक प्रथाओं को अपनाने के प्रति जुनूनी थे। उन्हें इकोनॉमी और इकॉलोजी से संबंधित विषयों पर उनके ज्ञान के लिए भी सम्मानित किया गया था। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सहित कई नेताओं ने शोक जताया है।

