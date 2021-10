NHRC 28वां स्थापना दिवस: पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा, तीन तलाक पर कही ये बात

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission, NHRC) के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी 28वें एनएचआरसी स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकार केवल अधिकारों के बारे में नहीं बल्कि कर्तव्यों के बारे में भी होना चाहिए। दोनों पर अलग-अलग नहीं बल्कि एक साथ चर्चा होनी चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

#WATCH | ...Some people see human rights violations in some incidents but not in other similar incidents. Human rights are violated when viewed via political spectacles. Selective behaviour harmful to democracy. They attempt to harm nation's image through selective behaviour.: PM pic.twitter.com/5RsaIkMExw