PM मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, कोरोना को बताया सदी का सबसे बड़ा खतरा

नई दिल्ली, मई 26। बैसाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी पर बोलते हुए कहा कि पिछले 100 साल के अंदर कोरोना जैसी महामारी नहीं आई है, जिसने ना सिर्फ इस देश बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी के दौरान हमारे फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स, डॉक्टरों और नर्सों ने जिस जज्बे के साथ काम किया है, मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं। पीएम ने कहा कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान उन लोगों के प्रति शोक प्रकट किया, जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान गंवा दी।

कई देशों ने दूसरी लहर को किया है महसूस- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमें हमारे मेडिकल स्टाफ और वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें हमारे मेडिकल स्टाफ और वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के साथ-साथ कई देशों ने दूसरी लहर को महससू किया है, पिछले एक साल में कई बदलाव हुए। अब हमें महामारी की बेहतर समझ है, हमारे पास वैक्सीन है।

I once again salute our frontline healthcare workers, doctors, nurses who selflessly risk their lives every day to serve others in need, to those who have suffered & lost their dear ones. I extend condolences: PM on occasion of Virtual Vesak Global Celebrations on Buddha Purnima. pic.twitter.com/vjF0vbZ3y6