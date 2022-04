India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 12 अप्रैल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया जाएगा। पीएम मोदी को ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्‍कार राष्ट्र, समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जा रहा है।

ये अवार्ड भारत की सुर कोकिला स्‍वर्गीय लता मंगेशकर के नाम को समर्पित है। उनके निधन के बाद उनके नाम को समर्पित ये पहला पुरस्‍कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है।

PM Modi will be honored with the first lata Deenanath Mangeshkar Award, know why this honor is being given