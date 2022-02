Punjab-UP Election: पीएम मोदी ने की पहली बार वोट करने वाले युवाओं से खास अपील

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 20 फरवरी: पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। पंजाब में जहां एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पंजाब और यूपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं से भी विशेष आग्रह किया है।

पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब चुनाव और यूपी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से।

The Punjab elections and the third phase of the UP elections are being held today. I call upon all those voting today to do so in large numbers, particularly the youth as well as first time voters.