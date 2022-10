लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें किया याद, लोगों से की ये अपील

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरे भारत में उनकी सादगी के लिए पसंद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी याद किया जाता है। देश में जब मुश्किल समस्या थी तो उनका सख्त नेतृत्व इतिहास में याद किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि।

इसे भी पढ़ें- पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, लोगों से खादी खरीदने की अपील की

लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय की गैलरी की तस्वीरों को शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में लाल बहादुर शास्त्री जी की बतौर प्रधानमंत्री यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। आप लोग जरूर इस म्यूजियम को देखने के लिए जाएं।

पीएम मोदी ने अपने पुराने भाषण का वीडियो शेयर किया, जिसमे वह कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री खादी के पुराने या कटे-फटे वस्त्रों को इसलिए रखते थे क्योंकि इसमे लोगों का परिश्रम छिपा है, वह कहते थे ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बना है, इसका एक-एक सूत काम आना चाहिए। देश से लगाव, देशवासियों से प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले इस महामानव के रग-रग में रची बसी थी। एक लाल बहादुर शास्ती आए, जय जवान, जय किसान का नारा दिया

पीएम मोदी ने कहा शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है, उनका सौम्य व्यक्तित्व देशवासियों को सदा ही गर्व से भर देता है। वह बाहर से बेहद विनम्र थे, लेकिन भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान, जय किसान का उनका यह नारा उनके इसी निश्चय को दर्शाता है। उन्होंने देश के जवानों और किसानों को सफलता के मंच पर जीत का पताका फहराने का संदेश दिया।

Lal Bahadur Shastri Ji is admired all across India for his simplicity and decisiveness. His tough leadership at a very crucial time of our history will always be remembered. Tributes to him on his Jayanti. pic.twitter.com/f5a3PWreMl — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2022

Today, on Shastri Ji’s Jayanti I am also sharing some glimpses from his gallery in the Pradhanmantri Sangrahalaya in Delhi, which showcases his life journey and accomplishments as PM. Do visit the Museum… pic.twitter.com/09yi9FWQSs — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary PM Modi remembers Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary make an appeal to nation

Story first published: Sunday, October 2, 2022, 9:59 [IST]