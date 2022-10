पीएम मोदी ने 'मन की बात' में जिस Bio-Village और टेराकोटा Tea Cups के बारे में बताया, जानिए उनके बारे में

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Mann ki Baat Today: रेडियो पर रविवार 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक 'मन की बात' कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है। इसके जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल और प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कई उदाहरणों के जरिए बताया कि भारतीय समाज कैसे पर्यावर्ण के संरक्षण के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और यह चीज उसे विरासत में मिली हुई है। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ चलने वाले कुछ लोगों और उनके सराहनीय कार्यों का जिक्र करते हुए देशवासियों से उसपर ध्यान देने का आग्रह किया है।

English summary

Mann Ki Baat: Prime Minister Narendra Modi has once again raised the issue of nature and environment conservation. He has mentioned the efforts made from Tripura to Tamil Nadu and Bangalore