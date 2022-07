पीएम मोदी ने कोविंद को लिखा पत्र, बोले- आपके साथ पीएम के तौर पर काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 26 जुलाई: पूर्व राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में अपना 15वां राष्‍ट्रपति मिल चुका है। वहीं प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने राम नाथ कोविंद के राष्‍ट्रपति पद से रिटायर होने के ठीक एक दिन पहले रविवार को एक पत्र लिखा। जिसमें उन्‍होंने पूर्व राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमकर तारीफ की।

रविवार को कोविंद को लिखे एक पत्र में पीएम मोदी ने लिखा भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपने इस कार्यकाल के दौरान सिद्धांतों, ईमानदारी, संवेदनशीलता और सेवा के उच्चतम मानकों को स्थापित किया। पीएम ने कोविंद की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक की उनकी यात्रा को भी बखान किया।

पीएम मोदी ने कहा कि अपनी अध्यक्षता के दौरान अपने कई कार्यों, हस्तक्षेपों और भाषणों में आपने देश और दुनिया के सभी कोनों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया है। वह पिछले पांच वर्षों में अपने समय और सलाह के साथ हमेशा उदार रहे हैं। उन्‍होंने आगे लिखा मैं आपसे सलाह लेना जारी रखूंगा। राष्ट्रपति जी, आपके प्रधानमंत्री के रूप में आपके साथ काम करना एक वास्तविक सौभाग्य रहा है।

पीएम ने कहा रामनाथ कोविंद की उपलब्धि को हमारे समाज के लिए प्रेरणा बताया और देश के विकास और विकास के लिए एक दृष्टांत, और एक के रूप में सराहना की। उन्‍होंने कहा अपने जीवन और करियर के माध्यम से, आपने दृढ़ संकल्प और गरिमा के साथ, नैतिकता और अखंडता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ, जो कि भारतीय लोकाचार के मूल में है, और हमारे संविधान के सिद्धांतों के प्रति सर्वोच्च सम्मान और जिम्मेदारी के साथ दृढ़ रहे हैं।

English summary

PM Modi wrote a letter to Kovind, said - it is a matter of privilege for me to work with you as PM