मैं पुदुचेरी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं: पुदुचेरी में पीएम मोदी

India

oi-Sagar Bhardwaj

पुदुचेरी। कांग्रेस के हाई कमान सरकार ने सहकारी समितियों का प्रबंधन ठीक से नहीं किया। मैं गुजरात से आता हूं, जहां सहकारी आंदोलन ने कई लोगों का जीवन बदल दिया है। एनडीए सरकार पुडुचेरी में सहकारी क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए काम करेगी: पीएम मोदी

पीएम ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप मुझसे पुदुचेरी के लिए अपना घोषणापत्र साझा करने के लिए कहेंगे, तो मैं कहूंगा- मैं पुदुचेरी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं। एनडीए पुदुचेरी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। सबसे अच्छा (BEST) से मेरा मतलब है...बी फॉर बिजनेस हब, E फॉर एजूकेशन हब, S फॉर स्प्रिचुअल हब और T फॉर ट्यूरिज्म हब।

पूरे भारत में लोग कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं, संसद में उनकी सीटें अब तक की सबसे कम हैं। सामंती राजनीति, वंशवाद की राजनीति, संरक्षण की राजनीति की कांग्रेस संस्कृति समाप्त हो रही है। भारत युवा, आकांक्षी और दूरंदेशी है।

गुरुवार को पुदुचेरी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने विभिन्न योजनाओं के तहत कई लाभार्थियों की मदद की है।

उन्होंने आगे कहा कि एक क्षेत्र जो आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वह है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने वाले राष्ट्र चमकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के हमारे उद्देश्य के अनुसार, मैं JIPMER में रक्त केंद्र का उद्घाटन कर रहा हूं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एक रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई दी।

उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज जो ऊर्जा और उत्साह यहां मैं देख रहा हूं वह अद्भुत है। यह दिखाता है कि पुदुचेरी में हवा कि दिशा कैसे बदल रही है।

What I am seeing here today -- the energy and enthusiasm -- is wonderful. It shows how the direction of the wind is changing in Puducherry: PM Narendra Modi at a rally in Puducherry pic.twitter.com/r7bFnsdk1p

क्षण भर पहले, बड़ी संख्या में विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया था। ये विकास कार्य सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, खेल और समुद्री अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं। इन कामों का असर बहुत बड़ा होने वाला है।तट पुडुचेरी की आत्मा है। मत्स्य बंदरगाह विकास, जहाजरानी और एक ब्लू अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता है।सागरमाला योजना के तहत पुदुचेरी बंदरगाह विकास की नींव रखने के लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

मुझे यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 400 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की आधारशिला रखने की खुशी है। यह खेलो इंडिया योजना का हिस्सा है।

यह हमारा कर्तव्य है कि उनकी उपज को अच्छा बाजार मिले और अच्छी सड़कें ठीक वैसी ही हों। सड़कों की 4-लेनिंग भी इस क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करेगी और रोजगार पैदा करेगी।

भारत सरकार ने ग्रामीण और तटीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। पूरे भारत में कृषि क्षेत्र को इससे लाभ मिलेगा।

आज हम जिन विभिन्न कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, वे पुडुचेरी के लोगों के जीवन में सुधार करेंगे।

पुन: निर्मित मैरी बिल्डिंग का उद्घाटन कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इमारत को अपनी विरासत को बरकरार रखते हुए अपने पुरानी रूप में फिर से बनाया गया है।

The various works that we're inaugurating today will improve the lives of people of Puducherry.

It gives me immense pleasure to inaugurate the rebuilt Mary Building. The building has been recreated in its old form, retaining its heritage.#PuducherryWelcomesModiJi pic.twitter.com/mS69P87SOx