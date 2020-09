पीएम मोदी ने बिहार को दी सात परियोजनाओं की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास

India

नई दिल्ली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के लिए सात परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की जनता को शहरी विकास से जुड़ी 545 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें से चार जल आपूर्ति, दो सीवरेज ट्रीटमेंट और एक रिवरफ्रंट विकास से संबंधित हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले ही पीएम मोदी के 6 कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया था, मंगलवार को आयोजित किया गया यह तीसरा कार्यक्रम है।

Engineers Day पर रखी नींव

जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 18,21 और 23 सितंबर को पीएम मोदी बिहार के लिए और तीन कार्यक्रमों का संबोधित करेंगे। वहीं चुनाव से पहले पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दो दर्जन से अधिक चुनावी रैलियों में बिहार की जनता को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर आज के कार्यक्रम की जानकारी दी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'आज का ये कार्यक्रम, एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम Engineers Day मनाते हैं। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी की जन्म-जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है।'

