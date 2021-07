कैबिनेट विस्तार: पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने दी नए मंत्रियों को बधाई

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई07: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट का बुधवार को विस्तार किया गया। पीएम मोदी की नई टीम के तमाम मंत्री ने राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में शपथ ली। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी समेत 15 मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं मीनाक्षी लेखी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे समेत 28 राज्य मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले अपने सहयोगियों को बधाई दी।

Modi govt cabinet expansion: टीम मोदी में15 cabinet, 28 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ | वनइंडिया हिंदी

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आज शपथ लेने वाले सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं और उनके मंत्री कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करना जारी रखेंगे।

I congratulate all the colleagues who have taken oath today and wish them the very best for their ministerial tenure. We will continue working to fulfil aspirations of the people and build a strong and prosperous India. #Govt4Growth pic.twitter.com/AVz9vL77bO