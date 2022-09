NIA Raid: 11 राज्यों से 100 से ज्यादा गिरफ्तारी, PFI ने केरल में बुलाई एक दिन की हड़ताल

India

नई दिल्ली, 22 सितंबर। टेरर फंडिंग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु, केरल (Kerala), महाराष्ट्र समेत कुल 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में अब तक देशभर से करीब 106 लोगों गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये NIA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं, दिल्ली से भी PFI के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेस किया गया।

महाराष्ट्र से भी पीएफआई के 20 कार्यकर्ता गिरफ्तार

एनआई और ईडी की तरफ से महाराष्ट्र में भी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में नांदेड़ से 6 और पूरे मुंबई से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए औरंगाबाद के एटीएस एसपी संदीप खेड़ा ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसी सिलसिले में कार्रवाई की गई है। वहीं, पीएफआई के पांच गिरफ्तार सदस्यों को एटीएस की टीम ने मुंबई की सत्र अदालत में भी पेस किया है।

Kerala | Popular Front of India (PFI) calls for a one-day state-wide strike on 23rd Sep over NIA raids and the arrest of some of its leaders.