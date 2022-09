केरल: भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर में वीर सावरकर की फोटो, कांग्रेस ने तुरंत ढकवाया

India

एर्नाकुलम, 21 सितंबर: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा जब केरल के अलुवा इलाके में पहुंची, तो वहां लगे स्वागत पोस्टर पर विवाद हो गया। इस पोस्टर पर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ

वीर सावरकर की फोटो लगी थी। जिसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छिपाने का प्रयास किया और उसके ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद इस घटना पर विवाद शुरू हो गया और बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी द्वारा इतिहास को उलझाने के सभी प्रयास कारगर नहीं हुए। वीर सावरकर, जिनके खिलाफ राहुल लगातार झूठ बोलते रहे, उनके पोस्टर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एर्नाकुलम में दिखे। राहुल जी, आप कितनी भी कोशिश कर लें...इतिहास और सच्चाई सामने आ ही जाती है। सावरकर वीर थे और उनको पोस्ट छिपाने वाले 'कायर' हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि वीर सावरकर की फोटो भारत जोड़ो यात्रा की शोभा बढ़ा रही है। राहुल गांधी के लिए अच्छा अहसास, जिनके परदादा नेहरू ने एक दया याचिका पर हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों से उन्हें पंजाब की नाभा जेल से केवल 2 सप्ताह में भागने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

कांग्रेस ने कही ये बात

कांग्रेस ने कहा कि ये प्रिंटिंग की गलती है। उनके कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाना चाहते थे। उसमें बीच में सावरकर की फोटो आ गई। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने इंटरनेट से फोटो ली थी और उसे क्रॉस चेक नहीं किया। ऐसे में ये गलती हो गई। बाद में पोस्टर को वहां से हटा दिया गया। हालांकि तब तक सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल हो गया था।

#WATCH | Kerala: Picture of VD Savarkar being covered by a picture of Mahatma Gandhi on the campaign poster of 'Bharat Jodo Yatra' that was put up in Kochi earlier today pic.twitter.com/krjnX1r0Uy