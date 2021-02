राहुल गांधी ने कसा तंज-'आपकी जेब खाली करके मित्रों की पॉकेट भर रही मोदी सरकार'

Petrol is 100 rupees,The Modi government is doing a great job of freeing your pockets and giving it to 'friends' said Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ट्विटर के जरिए धावा बोलते आ रहे हैं। किसान आंदोलन हो या बजट, मंहगाई हो या फिर लद्दाख की समस्या, राहुल लगातार मोदी सरकार को सवाल दाग रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट मे उन्होंने मोदी सरकार पर पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर निशाना साधा है।

English summary

Now Petrol is 100 rs, The Modi government is doing a great job of freeing your pockets and giving it to 'friends' said Rahul Gandhi