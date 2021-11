Fuel Prices: 22 राज्यों ने घटाया वैट, जानिए अब किस राज्य में कितने रुपए लीटर है पेट्रोल-डीजल

नई दिल्‍ली। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) कम करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद 22 राज्यों ने वैट घटाया है। सरकार ने बताया है कि, पेट्रोल और डीजल पर, क्रमशः 5 और 10 रुपए घटाने के बाद अब तक 22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया है, और 14 ने नहीं किया है। पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी कर्नाटक में हुई है, इसके बाद पुडुचेरी और मिजोरम का स्थान है। इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में क्रमश: 13.35 रुपये, 12.85 रुपये और 12.62 रुपये की कमी आई है।

सबसे ज्‍यादा वैट कर्नाटक में घटा पेट्रोल के अलावा डीजल की बात करें तो भी सबसे अधिक कटौती कर्नाटक द्वारा की गई है, जहां कीमतों में 19.49 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है, इसके बाद पुडुचेरी और मिजोरम का स्थान है। यह टैक्‍स-कटौती देश भर में पंप दरों को अपने उच्चतम स्तर पर धकेलने वाले अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में एक अविश्वसनीय वृद्धि के बाद है। पेट्रोल भारत के सभी प्रमुख शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया था, वहीं डीजल ने भी डेढ़ दर्जन से अधिक राज्यों में उस स्तर को पार कर लिया था। सरकार की आलोचना हो रही थी 5 मई, 2020 को सरकार के उत्पाद शुल्क को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाने के फैसले के बाद से पेट्रोल की कीमत में कुल वृद्धि 38.78 रुपये प्रति लीटर रही। इस दौरान डीजल के दाम 29.03 रुपये प्रति लीटर बढ़े। इस तरह ईंधन की कीमतों में निरंतर वृद्धि की विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी, जिसने सरकार से एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) को कम करने की मांग की थी। आम आदमी हाय-हाय करने लगा था। चुनावों में भाजपा को नुकसान हुआ, जिसके बाद सरकार ने रेट कम किए हैं। कितने राजस्व का नुकसान होगा? बहरहाल, अप्रैल से अक्टूबर के उपभोग के आंकड़ों के आधार पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती से सरकार को प्रति माह 8,700 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान होगा। उद्योग-जगत के जानकारों के मुताबिक, यह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक प्रभाव का योग है। वहीं चालू वित्त वर्ष के शेष के लिए, प्रभाव 43,500 करोड़ रुपये होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1.28 लाख करोड़ रुपये था। .पूरे 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए, उत्पाद शुल्क संग्रह 3.89 लाख करोड़ रुपये और 2019-20 में 2.39 लाख करोड़ रुपये था, यह भी सीजीए के आंकड़ों से पता चला। जीएसटी से क्‍या बदला? वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद, उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। अन्य सभी सामान और सेवाएं जीएसटी शासन के तहत हैं। RBI ने बदला ATM से पैसे निकालने का नियम, जानना जरूरी

सरकार को कितनी कमाई हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जुलाई में संसद को बताया था कि 31 मार्च, 2021 (वित्तीय वर्ष 2020-21) तक पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का कर संग्रह 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह 1.78 लाख करोड़ रु था।

महामारी से पहले 2018-19 में एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) का कलेक्‍शन 2.13 लाख करोड़ रुपये था।

