Nasa Perseverance Rover New Images: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्रवार को अपने रोवर 'पर्सिवरेंस' को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, जिसके बाद वहां से नई तस्वीरों को जारी किया, जिसमें से एक रोवर को केबल के एक सेट से मंगल ग्रह की सतह पर धीरे से उतारा जा रहा है। पहली बार ऐसा दृश्य कैप्चर किया गया है। हालांकि अभी जो भी तस्वीरें सामने आई है, वो अभी पूरी नहीं है। नासा से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब और भी शानदार फोटो सामने आएंगी। नासा का रोवर मंगल ग्रह की अलग-अलग और नई इमेज और वीडियो भेजने की तैयारी में हैं।

Perseverance Rover: मंगल ग्रह से सामने आएंगी और भी खूबसूरत तस्वीरें, नासा को है वीडियो का इंतजार

धरती से जाने वाले रोवर से ये हाई रिजॉल्यूशन फोटो निकाली गई है। छह-इंजन वाले जेटपैक को लैंडिंग के अंतिम चरण में प्रति घंटे लगभग 1.7 मील (2.7 किलोमीटर) की गति को धीमा किया गया था। 'पर्सिवरेंस' रोवर के मुख्य इंजीनियर एडम स्टेल्ट्जनर ने बताया कि रोवर के इंजनों से उड़ने वाली धूल को आसानी से देखा जा सकता हैं, उन्होंने अनुमान लगाया था कि शॉट दो मीटर (छह फीट) या जमीन से ऊपर था।

Ingenuity, the Mars Helicopter I carry, is working as expected. I’m currently charging it, but once I set it down, it’ll rely solely on its solar panels. If it survives the brutally cold Martian nights, the team will attempt flight. https://t.co/8pksN06ZwP #CountdownToMars pic.twitter.com/80kEoww0QU

नासा के रोवर ने मंगल पर उतरने के 24 घंटे से भी कम समय में कई फोटो जारी की है। मंगल पर भेजा गया अंतरिक्ष यान 25 कैमरों और दो माइक्रोफोन से लैस है। इनमें से कई कैमरों को रोवर के मंगल पर उतरने के दौरान स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा और नई फोटो भी है, जिसमें मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर से लिया गया है। 7 महीने पहले रोवर 'पर्सिवरेंस' ने टेकऑफ किया था। भारतीय समय के अनुसार 2 बजकर 25 मिनट के करीब पर्सिवरेंस रोवर ने ग्रह की सतह पर लैंड किया। मार्स पर्सिवरेंस रोवर को नासा ने जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है। जिसके बाद रोवर ने नासा को वहां की पहली तस्वीर भेजी।

This high-res image shot by @NASAPersevere while landing on Mars is part of a video taken by several cameras on board that is still being relayed to Earth and processed. https://t.co/uu8DlvlU2u #CountdownToMars pic.twitter.com/wVTbn81JvF