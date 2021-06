कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 जून: जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार नए-नए रूप बदल रहा है, उसी तरह उसके खिलाफ अपनाई जाने वाली रणनीति भी पूरी दुनिया में बदलनी पड़ रही है। कोई भी इलाज, एहतियात स्थाई नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार बार-बार बदलाव करनी पड़ रही है। वैक्सीनेशन के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति में भी हमें यह देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा कहा गया कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें कम कम 6 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें नैचुरल एंटीबॉडी ही तबतक पर्याप्त रहती है। फिर सरकार ने ऐसे लोगों को टीका लगवाने के लिए 3 महीने की मियाद तय कर दी। अब एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने रिपोर्ट दी है कि जिन लोगों में संक्रमण के चलते नैचुरल एंटीबॉडी बन चुकी है, उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है।

English summary

People who have recovered from Covid do not need vaccine, experts from AIIMS and National Covid Task Force has given advise