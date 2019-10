राफेल की शस्त्र पूजा को लोगों ने जमकर किया ट्रोल, बोले- 2 रुपए का नींबू 1638 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट की करेगा रक्षा

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विजयदशमी के मौके पर फ्रांस में आधिकारिक रूप से राफेल एयरक्राफ्ट की पहली खेप को रिसीव किया। राफेल एयरक्राफ्ट को रिसीव करने के बाद राजनाथ सिंह ने इसकी शस्त्र पूजा की और ओम लिखकर एयरक्राफ्ट के पहिए के नीचे नींबू रखा गया। परंपरा के अनुसार हमारे देश में शस्त्र पूजा की जाती है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग लगातार राफेल की शस्त्र पूजा किए जाने को लेकर ट्रोल कर रहे हैं।

Is #Rafale Hindu now? Have we ‘converted’ it? 🤔 #FunFact : It was built by Atheists/Christians. pic.twitter.com/MHfoJzXU4h

What a pity Hindu nationalists!! After abusing Christians 24*7, they have to buy fighter planes from Christians and satisfy their nationalist ego by making a Hindu religious symbol on it. 😂🤔 #Rafale #ShastraPuja pic.twitter.com/AaAyxZo13D

As we received our first #Rafale today. Remembering our former defence minister Late Shri Manohar Parrikar Ji who played an important role in this deal.

He will be smiling somewhere in heaven today. 🇮🇳

Miss you sir 💐 pic.twitter.com/OAvvNnVlCq