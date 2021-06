36 दिनों से अस्पताल में भर्ती अनिरुद्ध ने निया शर्मा के मैसेज पर लिखा-मेरे हाथ कांप रहे हैं...

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, जून 7। कोरोना की दूसरी लहर ने बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री पर कहर बरसाया है। कई एक्टर, निर्देशक, इंडस्ट्री से जुड़े लोग हमं छोड़कर हमशा के लिए चले गए। कोरोना ने अपनों को छीन लिया। अभी भी इसका कहर खत्म नहीं हुआ है। पटियाला बेब्स के एक्टर अनिरुद्ध दवे पिछले 36 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद से उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। फेफड़े में इंफेक्शन के कारण उन्हें अब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल पाई है। वहीं उनके दोस्त, उनके करीबी उनके लिए दुआ मांग रहे हैं।

जल्द लौटेगा कपिल शर्मा का शो, कृष्णा ने इशारों-इशारों में कहा-जल्द आ रहे हैं हम

My hands shivered while I wrote that note to only see you replying to it now. ❤️ shall keep praying for your recovery till you’re back home with your lil one annirudh.! Kudos to you fighter. https://t.co/zkzjH3UUAq