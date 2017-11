Padmavati controversy: दीपिका-भंसाली का सिर काटने पर 10 करोड़ का इनाम, ट्विंकल खन्ना ने पूछा- इस पर GST लगेगा?

नई दिल्ली। मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' को लेकर चल रहा बवाल आखिर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बवाल तब और उग्र हो गया जब इसमें राजनेताओं ने अपने-अपने तर्क देने शुरू किए, फिलहाल फिल्म की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और विरोध को देखते हुए फिल्म की फिलहाल रिलीज ( 1 दिसंबर) को रोक दिया गया है। फिल्म तो फिल्म, फिल्म में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जिंदा जलाने और फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली के सिर काटकर लाने वाले को 10 करोड़ इनाम देने की भी बात हुई है, जिस पर अब तगड़ा बयान फिल्म अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि देश ये जानना चाहता है कि इन 10 करोड़ रुपए पर भी जीएसटी लगा है क्या? ट्विकंल के इस ट्वीट को अभी तक साढ़े तीन हजार से ज्यादा बार री-ट्वीट किया जा चुका है और लोगों ने जमकर इस ट्वीट पर टिप्पणी की है। कुछ लोगों ने ट्विंकल और फिल्म टीम का साथ दिया है तो कुछ लोग विरोध करने वाले के साथ खड़े दिखाई दिए।आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के चीफ मीडिया को-ऑर्डिनेटर कुंवर सूरजपाल अमु ने दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली का सिर काट कर लाने वाले पर 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था।

700 सौ साल पुरानी एक कहानी पर फिल्म

गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली ने 700 सौ साल पुरानी एक कहानी पर फिल्म बनाई है, फिल्म में लीड रोल दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह ने निभाया है। शाहिद ने फिल्म में महारावल रतन सिंह और रणवीर सिंह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में हैं, फिल्म के प्रोमो देखकर करणी सेना को लगा कि फिल्म में पद्मावती और खिलजी के प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है, जिस पर राजपूत समाज और करणी सेना भड़क गए और फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जबकि फिल्ममेकर्स ने सारे दावों को झूठा करार दिया है लेकिन विरोध रूकने का नाम नहीं ले रहा।

Read Also: नचानियां से डरी सरकार, सच पच नहीं रहा इसलिए हो रहा है विरोध-आजम खां

No, there is nothing like taxes for these type of patriotic things. Subsidy, PSU jobs alag se. And if by chance you die, then your body will be wrapped in tricolor✌✌✌✌