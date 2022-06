पी चिदंबरम की बाईं पसली में आया फ्रैक्चर, कांग्रेस ने कहा- विरोध के दौरान पुलिस ने की धक्कामुक्की

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 13। राहुल गांधी के समर्थन में सोमवार को राजधानी दिल्ली में हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम चोटिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पी चिदंबरम की बाईं पसली में फ्रैक्चर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि विरोध के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ धक्कामुक्की की थी, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि चिदंबरम के अलावा पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं।

10 दिन में रिकवर होंगे चिदंबरम!

इस मामले में पी चिदंबरम ने ट्वीट कर बताया है कि विरोध खत्म होने के बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा है कि अगर हेयरलाइन में फ्रैक्चर होगा तो लगभग 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, मैं अभी ठीक हूं और कल अपने काम पर जाऊंगा।

When three big, burly policemen crash into you, you are lucky to get away with a suspected hairline crack!

Doctors have said that if there is a hairline crack, it will heal by itself in about 10 days

I am fine and I will go about my work tomorrow